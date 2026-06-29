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Курсы валют ЦБ РФ на 30 июня: 77,7539 руб/доллар США и 88,6472 руб/евро

ЦБ РФ с 30 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,7539 руб.
  • 1 евро - 88,6472 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,6240 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6928 р. (0,90%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2445 р. (1,42%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2650 р. (1,12%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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