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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Кобзев задействовал федеральный штаб: какие меры принимает Иркутская область для стабилизации цен на бензин
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Кобзев задействовал федеральный штаб: какие меры принимает Иркутская область для стабилизации цен на бензин

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в работе федерального штаба по топливу под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

«Озвучил коллегам свои предложения:

  • об отгрузке топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами;
  • о приоритизации выделения бензина и дизельного топлива для северного завоза.

Для территорий, где независимые сети занимают доминирующее положение, предложил рассмотреть возможность установить специальный режим поставок или реализации на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже гарантированного объема ГСМ», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Напомним, из 316 работающих в регионе АЗС только 76 (24% рынка) принадлежат «Роснефти».

По мнению губернатора, приоритетная задача сейчас — снять остроту вопроса и тот ажиотаж, который наблюдается на АЗС.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании отметил, что сейчас на максимуме используются мощности крупнейших НПЗ, а плановые ремонты перенесены. И уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Пока же сложности фиксируются во многих регионах РФ.

«Александр Новак поручил АО „Роснефть“ совместно с Минэнерго отработать этот вопрос с Правительством нашего региона и Забайкальского края, где сейчас самая острая потребность в топливе. Также регионам поручено оптимизировать снижение потребления. Мы со своей стороны уже ввели запрет на розлив в канистры, а также лимит на АЗС „Роснефти“ — 50 литров на один автомобиль», — уточнил Игорь Кобзев.

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К работе подключили правоохранительные органы. За сутки пресечено 4 факта перепродажи топлива перекупщиками. Губернатор поблагодарил коллег за вовлеченность.

Он добавил, что по-прежнему работает оперативный штаб, который отрабатывает вопросы обеспечения топливом общественного транспорта, северного завоза и отдаленных территорий.

«Сегодня на его заседании компании „Крайснефть“ довели информацию, что в их адрес уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, рекомендовали им пока не отказываться от лимитов отпуска», — заявил губернатор.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области введён  режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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