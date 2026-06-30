Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Кобзев задействовал федеральный штаб: какие меры принимает Иркутская область для стабилизации цен на бензин
«Забудьте, что творится в городе»: Владельцы турбаз на Байкале и в Аршане опровергли слухи об отмене броней и дефиците бензина
«Если вчера стояли 13 часов, то сегодня — 6»: Иркутяне положительно оценили появление полиции на АЗС
Все материалы сюжета

Минфин перенёс сроки изменения условий семейной ипотеки до октября

Минфин принял решение о переносе сроков изменения условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека», пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В настоящий момент профильные ведомства прорабатывают предложения по корректировке программы в рамках поручения президента. В связи с этим решение об изменении её условий будет принято не ранее 1 октября 2026 года, уточнили в министерстве.

До конца сентября программа будет работать в нынешнем виде. Ранее изменение правил было запланировано на 1 июля.

Читайте также:

Власти хотят запретить госкомпаниям покупать импортные стройматериалы
29 июня 2026
«Системных проблем нет»: Минфин оценил состояние строительной отрасли и прибыль застройщиков
29 июня 2026

Напомним, по предварительным данным, условия по семейной ипотеке должны были ужесточиться – предлагалось ввести дифференцированные ставки и лимиты. Для Москвы и СПб: 1 ребёнок (лимит 12 млн, ставка 12%), 2+ детей (15 млн, 10%). Для регионов: 1 ребёнок (6 млн, 10%), 2+ детей (8 млн, 8%). Ставка 6% сохранится только для многодетных или при взносе свыше 50%. Обсуждается отмена комбинированных ипотек. Инвестбанкир Евгений Коган считает, что последствия будут негативными: «Первоначального взноса 50% у большинства семей нет... В Москве за эти деньги квартир нет. Ставки в 10–12% неподъёмны, а переплата за 25 лет — почти в 2 раза».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2026, последние новости ":
Все материалы сюжета (1127)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес