Минфин перенёс сроки изменения условий семейной ипотеки до октября

Минфин принял решение о переносе сроков изменения условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека», пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В настоящий момент профильные ведомства прорабатывают предложения по корректировке программы в рамках поручения президента. В связи с этим решение об изменении её условий будет принято не ранее 1 октября 2026 года, уточнили в министерстве.

До конца сентября программа будет работать в нынешнем виде. Ранее изменение правил было запланировано на 1 июля.

Напомним, по предварительным данным, условия по семейной ипотеке должны были ужесточиться – предлагалось ввести дифференцированные ставки и лимиты. Для Москвы и СПб: 1 ребёнок (лимит 12 млн, ставка 12%), 2+ детей (15 млн, 10%). Для регионов: 1 ребёнок (6 млн, 10%), 2+ детей (8 млн, 8%). Ставка 6% сохранится только для многодетных или при взносе свыше 50%. Обсуждается отмена комбинированных ипотек. Инвестбанкир Евгений Коган считает, что последствия будут негативными: «Первоначального взноса 50% у большинства семей нет... В Москве за эти деньги квартир нет. Ставки в 10–12% неподъёмны, а переплата за 25 лет — почти в 2 раза».