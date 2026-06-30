Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 10 179,4902 руб/1 г золота и 145,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 179,4902 руб.
- 1 грамм серебра - 145,9400 руб.
- 1 грамм платины - 4 032,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 999,8101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 264,7498 р. (2,67%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8100 р. (2,68%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,3201 р. (1,21%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,2900 р. (0,65%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.