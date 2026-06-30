Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 10 179,4902 руб/1 г золота и 145,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 179,4902 руб.

1 грамм серебра - 145,9400 руб.

1 грамм платины - 4 032,2500 руб.

1 грамм палладия - 2 999,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 264,7498 р. (2,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8100 р. (2,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,3201 р. (1,21%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,2900 р. (0,65%) .

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