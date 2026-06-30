«Ситуация с бензином в Бурятии улучшится в течение месяца-полутора» – Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с ограничением отпуска топлива в республике, заявив о принятых мерах для ее улучшения. Он сообщил, что общий отпуск топлива в регионе выше на 10%, чем в прошлом году, а среднесуточный отпуск по «Бурятнефтепродукту» вырос на 53% по сравнению с началом июня. При этом глава признал наличие проблем с поставками на частные заправки через биржу из-за действующих ограничений.

«Сегодня снято ограничение на импорт, облегчено нормативное требование к импортерам топлива. Принято решение по выравниванию цены импорта и внутренней цены по топливу, то есть будет доплата, если импортная цена будет выше. Сейчас схему поставки нужно отработать, наращивание поставок будет. И ожидается, что в течение месяца-полутора ситуация станет полегче», – заверил Алексей Цыденов.

Вопрос о топливном обеспечении был поднят в ходе очередной сессии Народного Хурала Бурятии. Для стабилизации ситуации власти облегчили нормативные требования к импортерам и приняли решение о компенсации разницы в цене при превышении импортной стоимости над внутренней.

Ранее президент Владимир Путин признал сохранение дефицита и наличие очередей на заправках по всей стране. На экстренном совещании он призвал энергетические компании обсудить дополнительные шаги для стабилизации снабжения, задействовав все мощности НПЗ.

На региональном уровне власти принимают срочные меры. 28 июня губернатор Игорь Кобзев ввёл в Иркутской области режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.

К работе подключили правоохранительные органы. За сутки пресечено 4 факта перепродажи топлива перекупщиками. Губернатор поблагодарил коллег за вовлеченность.