Заправка по расписанию:в России начали продавать бензин по цифрам на номерах машин

В борьбе с топливным дефицитом и очередями власти Орловской области пошли на беспрецедентный шаг. Чтобы обеспечить бензином местных жителей и отсечь перекупщиков, вводится система отпуска топлива по дням недели, привязанным к первой цифре госномера автомобиля, сообщает Интерфакс.

Новые правила начнут действовать с 4 июля на всех АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» (всего 57 станций). Согласно схеме:

В субботу — заправляются авто с номерами, начинающимися на 0 и 1 .

. В воскресенье — на 2 и 3 .

. В понедельник — на 4 и 5, и так далее до конца недели. При этом разовый лимит увеличивается с 30 до 50 литров.

«Для меня приоритет — жители Орловской области, а не транзитные автомобили или те, кто просто проезжает мимо», — заявил губернатор Андрей Клычков.

Отдельное решение готовится для машин из других регионов. Для спецтранспорта (МЧС, скорая помощь) сохранится режим внеочередного обслуживания. Власти также прорабатывают запуск приложения для отслеживания очередей и остатков топлива.