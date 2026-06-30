Российский рынок акций: отскок на геополитике или ловушка?

Российский фондовый рынок в начале основной сессии в понедельник продемонстрировал резкий рост после периода снижения. Однако динамика была волатильной: за подъёмом последовала просадка, сменившаяся возвращением к восходящему тренду.
Препятствием для устойчивого восстановления выступало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Тем не менее, индексу удалось скорректировать серьёзные потери прошлой недели благодаря возобновлению роста нефтяных цен во второй половине торгов.
Читайте также:
Главным фактором неопределённости остаётся геополитика. На этом фоне заявление первого зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что регулятор будет учитывать ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков, не добавило оптимизма. При этом он отметил отсутствие необходимости в экстренном заседании по ключевой ставке.
Несмотря на неоднозначный новостной фон, участники рынка активно выкупали просадку последних недель. Вероятно, инвесторы считают, что значительный дисконт в ценах российских акций компенсирует существующие риски.
Как и ожидалось, отсутствие ухудшения геополитической обстановки позволило Индексу МосБиржи продолжить восстановление. Ближе к закрытию индикатор приблизился к ключевому сопротивлению 2370 пунктов. Эта отметка ранее служила поддержкой и являлась трёхлетним минимумом. В ближайшие торговые дни ожидается попытка её преодоления, если внешний фон останется стабильным.