Российский рынок акций: отскок на геополитике или ловушка?

Российский фондовый рынок в начале основной сессии в понедельник продемонстрировал резкий рост после периода снижения. Однако динамика была волатильной: за подъёмом последовала просадка, сменившаяся возвращением к восходящему тренду.

Препятствием для устойчивого восстановления выступало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Тем не менее, индексу удалось скорректировать серьёзные потери прошлой недели благодаря возобновлению роста нефтяных цен во второй половине торгов.

Главным фактором неопределённости остаётся геополитика. На этом фоне заявление первого зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что регулятор будет учитывать ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков, не добавило оптимизма. При этом он отметил отсутствие необходимости в экстренном заседании по ключевой ставке.

Несмотря на неоднозначный новостной фон, участники рынка активно выкупали просадку последних недель. Вероятно, инвесторы считают, что значительный дисконт в ценах российских акций компенсирует существующие риски.

Как и ожидалось, отсутствие ухудшения геополитической обстановки позволило Индексу МосБиржи продолжить восстановление. Ближе к закрытию индикатор приблизился к ключевому сопротивлению 2370 пунктов. Эта отметка ранее служила поддержкой и являлась трёхлетним минимумом. В ближайшие торговые дни ожидается попытка её преодоления, если внешний фон останется стабильным.