ВСРП отменяет рейсы из-за нехватки бензина

Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) вынуждено пойти на экстренные меры из-за острой нехватки топлива в регионе. Компания объявила об отмене рейсов и предупреждает о росте стоимости билетов.

Приоритет — социальная значимость

В сложившейся ситуации пароходство перераспределяет оставшиеся запасы. Как говорится в официальном сообщении, приоритетное обеспечение направлено на субсидируемые перевозки и паромные переправы.

«В текущих условиях объёмы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляются на выполнение социально значимых транспортных обязательств АО „ВСРП“», — заявили в компании.

Экскурсии и регулярные рейсы под угрозой

Это означает, что в первую очередь пострадают коммерческие направления. Компания подтвердила, что будет сокращено количество регулярных и экскурсионных маршрутов.

«Будет сокращено количество совершаемых рейсов, ожидается индексация стоимости билетов», — предупредили потребителей.

Пассажирам обещают полный возврат средств и рассматривают возможность переноса рейсов на более позднюю дату, как только ситуация с обеспечением топливом нормализуется.

Логистическая отрасль под ударом

Эта ситуация — прямое следствие общенационального топливного кризиса. Ранее эксперты уже предупреждали, что дефицит бензина неизбежно ударит по логистике. По их оценкам, дополнительные затраты перевозчиков на поиск топлива и стояние в очередях приведут к росту тарифов на 5–10%.

«Если перевозчик дольше ищет заправку, стоит в очереди, теряет время в рейсе и покупает топливо дороже, эти затраты постепенно переходят в стоимость доставки», — подчёркивали аналитики.