Захарова: НАТО и Украина разрабатывают оружие для ударов по авиабазам России

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО совместно с Украиной разрабатывает оружие для нанесения ударов по российским авиабазам, включая объекты в глубине страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передаёт РБК.

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«Речь идёт о создании средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз с целью стратегического ограничения операций врага с этих объектов и подрыва военно-воздушной кампании против России», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что НАТО постепенно теряет рациональность, используя Украину как «испытательный полигон» для новых военных технологий и систем. При этом деструктивные последствия таких «краш-тестов» для Украины игнорируются, а риск эскалации конфликта недооценивается.

Захарова уточнила, что проект реализуется под руководством командования НАТО при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования, который является частью командной структуры альянса.

«Набирает обороты интеграция НАТО и киевского режима в разработке и применении боевых решений против России, при этом военно-промышленные комплексы Украины и стран альянса тесно сотрудничают, обеспечивая Киеву стратегический тыл», — добавила она.

По её словам, Украина пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, что является «иррациональной фантазией». Российская сторона будет внимательно следить за предприятиями, участвующими в создании вооружений, применяемых против России, и оценивать ситуацию с позиции возможной эскалации.