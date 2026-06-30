Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Таксисты реже выходят на работу из-за проблем с топливом
От очередей на АЗС до паралича логистики: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 30 июня
ВСРП отменяет рейсы из-за нехватки бензина
Все материалы сюжета

«Аэрофлот» удержит цены на билеты: рост стоимости керосина не приведёт к подорожанию

Читайте также:

Таксисты реже выходят на работу из-за проблем с топливом
30 июня 2026
От очередей на АЗС до паралича логистики: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 30 июня
30 июня 2026

Несмотря на рост цен на авиакеросин, национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» не планирует перекладывать эти издержки на пассажиров. Компания намерена удерживать стоимость билетов в рамках инфляции, что служит важным индикатором стабильности для всего рынка перевозок. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, передаёт газета "Ведомости".

«С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Топ-менеджер подчеркнул, что текущая экономическая модель компании позволяет работать в заданных «инфляционных коридорах» и не ожидать резких скачков цен. При этом «Аэрофлот» не планирует использовать инструмент хеджирования для снижения рисков от колебания стоимости топлива.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе":
Все материалы сюжета (322)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес