«Аэрофлот» удержит цены на билеты: рост стоимости керосина не приведёт к подорожанию

Несмотря на рост цен на авиакеросин, национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» не планирует перекладывать эти издержки на пассажиров. Компания намерена удерживать стоимость билетов в рамках инфляции, что служит важным индикатором стабильности для всего рынка перевозок. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, передаёт газета "Ведомости".

«С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Топ-менеджер подчеркнул, что текущая экономическая модель компании позволяет работать в заданных «инфляционных коридорах» и не ожидать резких скачков цен. При этом «Аэрофлот» не планирует использовать инструмент хеджирования для снижения рисков от колебания стоимости топлива.