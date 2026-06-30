Мишустин поддержал отмену бесполезных форумов за госсчёт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею оптимизации системы государственных мероприятий. На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он согласился, что необходимо минимизировать или вовсе отказаться от проведения форумов, которые не приносят целевой отдачи и отвлекают госслужащих от работы, передаёт ТАСС.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой провести ревизию крупных мероприятий. По её словам, в России проводится слишком много форумов, которые требуют государственного финансирования и отрывают чиновников от прямых обязанностей. Она предложила отказаться от части из них в ежегодном формате, а некоторые — отменить полностью.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — заявил Михаил Мишустин.

Глава правительства также подчеркнул, что организация подобных событий должна перейти в руки самого бизнеса и предпринимателей. «Важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать», — добавил он.