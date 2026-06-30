От очередей на АЗС до паралича логистики: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 30 июня

Несмотря на усилия властей и сокращение времени ожидания в очереди на АЗС с 13 до 6 часов, ситуация на топливном рынке региона остается напряженной. Кризис вышел за пределы заправок: Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) объявило об отмене рейсов и индексации билетов. Владельцы туристического бизнеса заявляют об отсутствии массовых отмен броней, однако фактический спрос на дальние поездки среди туристов резко снизился из-за дефицита топлива. Губернатор Игорь Кобзев предложил на федеральном уровне меры по поддержке независимых АЗС. СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива на 30 июня.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей 50 копеек (+50 копеек за сутки)

Бензина на заправках для физических лиц нет: его отпускают только юрлицам по топливным картам. Приобрести можно лишь дизель за наличный расчет, но наличие по конкретным адресам необходимо уточнять. Ранее, как заявил губернатор Игорь Кобзев, компании "Красйнефть" уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, на федеральном штабе им пока рекомендовали не отказываться от лимитов отпуска.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Информацию получить не удалось.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Бензина и дизеля для физических лиц нет – заправляют только юрлиц по договорам.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 94 рубля 55 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц, возможны технические перерывы в работе. Введен лимит на продажу топлива (50 литров) и запрет на продажу бензина в канистры.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 72 рубля 53 копеек (-3 рубля за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 22 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 98,66 рубль (-2 рубля 34 копейки за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.