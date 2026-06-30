В Иркутском районе возбуждено дело о мошенничестве с землями лесного фонда

Прокуратура Иркутского района выявила факт фиктивной продажи земель лесного фонда под видом участков дачного некоммерческого товарищества, по материалам проверки возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2023 году четырем гражданам были проданы участки, которые на самом деле располагались на землях лесного фонда Иркутского лесничества, находящихся в федеральной собственности.

Ущерб покупателям составил более 4,6 млн рублей.

В ходе проверки установлено, что документов, предоставляющих право на распоряжение этими объектами, не существовало. Материалы прокурорской проверки направлены в полицию, по ним возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.