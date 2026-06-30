Х5 остановила поставки Kinder и Rafaello из-за завышения цен

Торговая сеть Х5, управляющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», приостановила поставки продукции компании «Ферреро Руссия», которая выпускает бренды Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder.

Причиной стало неоправданное завышение отпускных цен производителем, сообщили в пресс-службе Х5. Компания отметила, что текущие запасы продукции «Ферреро Руссия» в магазинах сетей продлятся чуть более одного месяца.

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия", что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразными», – заявили ТАСС в пресс-службе Х5.

По данным ретейлера, предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя для многих покупателей, а доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера.

Ранее «Слата» и «ХлебСоль» полностью перешли под контроль X5 Group. Напомним, что 363 супермаркета бренда представлены в Красноярском и Забайкальском крае, Иркутской области, а также в Республиках Тыва, Бурятия и Хакасия.