Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Таксисты реже выходят на работу из-за проблем с топливом
От очередей на АЗС до паралича логистики: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 30 июня
ВСРП отменяет рейсы из-за нехватки бензина
Все материалы сюжета

Х5 остановила поставки Kinder и Rafaello из-за завышения цен

Торговая сеть Х5, управляющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», приостановила поставки продукции компании «Ферреро Руссия», которая выпускает бренды Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder.

Причиной стало неоправданное завышение отпускных цен производителем, сообщили в пресс-службе Х5. Компания отметила, что текущие запасы продукции «Ферреро Руссия» в магазинах сетей продлятся чуть более одного месяца.

Читайте также:

«Яичный демпинг»: ритейлеры X5 и «Лента» требуют от птицефабрик снизить цены на 25%
23 июня 2026
Яйца по 25 рублей: как рекордный обвал цен разоряет птицефабрики и пугает фермеров
17 июня 2026

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия", что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразными», – заявили ТАСС в пресс-службе Х5.

По данным ретейлера, предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя для многих покупателей, а доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера.

Ранее «Слата» и «ХлебСоль» полностью перешли под контроль X5 Group. Напомним, что 363 супермаркета бренда представлены в Красноярском и Забайкальском крае, Иркутской области, а также в Республиках Тыва, Бурятия и Хакасия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1827)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес