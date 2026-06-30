Альфа-Банк повысил ставки по рублёвым вкладам

С 26 июня Альфа-Банк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов на сроках от 3 до 6 месяцев.

Теперь максимальная ставка по Альфа-Вкладу для денег, которые не находились на накопительных счетах и вкладах последние 90 дней в Альфа-Банке с учётом капитализации достигает 14% годовых при размещении средств на 3 месяца и 13,8% годовых — на сроке 6 месяцев.

Клиентам, получающим пенсию на счёт в Альфа-Банке, доступен Альфа-Вклад Пенсионный с доходностью до 14% годовых на сроке 3 месяца с учётом капитализации.

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 10 тысяч рублей.

Оформить вклад на новых условиях можно в мобильном приложении или в отделении Альфа-Банка.

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