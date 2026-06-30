Альфа-Банк и ВТБ сделали доступным мультибанк для корпоративных клиентов

Альфа‑Банк и ВТБ объявляют о запуске сервиса Мультибанк для крупных корпоративных клиентов. Новый продукт предоставляет компаниям этого сегмента единый цифровой интерфейс, позволяющий управлять счетами разных юридических лиц своего холдинга как в Альфа‑Банке, так и в банке‑партнёре ВТБ. Функционал доступен в интернет-банке и мобильном приложении Альфа-Бизнес.

Альфа‑Банк и ВТБ организовали тестирование сервиса осенью 2025 года, а теперь завершили интеграцию, создав готовое продуктовое решение, которое автоматизирует сбор межбанковской отчётности и сквозной финансовый анализ.

Это позволит избавить бизнес‑клиентов от рутинных операций. Крупные холдинги теперь могут консолидировать управление ликвидностью и платежными календарями в одном окне, получая актуальные остатки и операции по всем своим счетам без необходимости обращения в каждый банк отдельно. Интеграция также упрощает процесс контроля финансовых потоков и повышает прозрачность движения средств, что способствует более эффективному управлению казначейскими процессами.

Сервис работает на платформе Alfa API. Он построен на базе технологии Open Banking и соответствует единым стандартам, разработанным Банком России, что обеспечивает высокий уровень защиты информации и конфиденциальности данных. Это один из первых примеров юридически работающей интеграции между двумя крупнейшими банками.

«Мы убеждены, что устойчивое развитие банковского сектора достигается через открытое и взаимовыгодное сотрудничество. Партнёрство Альфа‑Банка и ВТБ позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне, устраняя необходимость обращения в каждый банк отдельно. Это решение полностью покрывает потребности бизнеса в управлении денежными потоками, делая процесс более прозрачным и эффективным. Технология экономит время, позволяя компаниям сосредоточиться на приоритетных проектах и новых инвестициях», — отметил Александр Горинов, руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа‑Банка.

«Мы видим огромный интерес к технологиям открытого банкинга у наших клиентов-юрлиц, представителей крупного бизнеса. Открытый банкинг отвечает их потребности в работе со многими банковскими счетами в едином окне. Сейчас корпорации вынуждены использовать для этого сторонние сервисы, которые предоставляют такие услуги на платной основе. Открытый банкинг позволит упростить и удешевить этот процесс. Создание правовой базы расширит функционал «Мультибанка», в результате чего клиенты смогут полноценно управлять счетами разных кредитных организаций в одном интерфейсе. Для этого мы ожидаем принятие соответствующего закона», — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.