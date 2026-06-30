От банковских карт к платежным стикерам: «Цифра банк» предложил удобные платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Платежный стикер-вкладыш представляет собой полноценный платежный инструмент и обладает собственными реквизитами.

Его можно выпустить как дополнительную карту к любой действующей мультивалютной карте. "Стикеры доступны в двух вариантах дизайна, вы можете выбрать любой при наличии в офисах", - говорится в сообщении банка.

Преимущества стикера-вкладыша:

Ультратонкий формат: толщина стикера вдвое меньше стандартной банковской карты, что позволяет комфортно размещать его под защитным чехлом смартфона.

Повышенная чувствительность чипа: обеспечивает стабильное и ускоренное срабатывание на POS-терминалах, в том числе через плотные материалы чехла. Оплата проходит мгновенно, аналогично бесконтактным платежам с использованием телефона с NFC.

Обращаем ваше внимание, что получение платежных стикеров осуществляется исключительно в офисах банка. Для получения необходимо обратиться в отделение банка без предварительной записи.

Как воспользоваться стикером-вкладышем?

Установите PIN-код, позвонив в Банк по номеру 88003029229 (из РФ) или +73833630846 (из-за границы)

Реквизиты стикера для онлайн покупок (номер, срок действия, CVC-код), доступны в мобильном приложении или на подложке, которая выдается со стикером





Тарифы на выпуск

Для клиентов с пакетами услуг Private Banking и «Индивидуальный»* выпуск осуществляется без взимания комиссии

Для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Базовый» стоимость выпуска составляет 885 ₽

*первый стикер выпускается без комиссии. Стоимость выпуска каждого последующего стикера составляет 885 ₽

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