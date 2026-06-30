«Цифра банк» 24 июня 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 8,50% до 12,60% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 9,64% до 12,73% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 24 июня 2026 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализации процентов 91 день 12,60% 12,73% 180 дней 11,90% 12,19% 395 дней 10,70% 11,70% 730 дней 9,40% 10,29% 1095 дней 8,50% 9,64%

Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 9,70% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка — 10,18% годовых в рублях. По вкладу «Быстрый доход» — 12,90% годовых в рублях, эффективная — 12,96%.

«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,00% до 12,90% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов — от 11,62% до 13,03%.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 24 июня 2026 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализацией процентов 91 день 12,90% 13,03% 180 дней 12,20% 12,50% 395 дней 11,00% 11,62%

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физических лиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

С подробными условиями вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.