«Цифра банк» 24 июня 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 8,50% до 12,60% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 9,64% до 12,73% годовых в рублях.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 24 июня 2026 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
12,60%
|
12,73%
|
180 дней
|
11,90%
|
12,19%
|
395 дней
|
10,70%
|
11,70%
|
730 дней
|
9,40%
|
10,29%
|
1095 дней
|
8,50%
|
9,64%
Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 9,70% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка — 10,18% годовых в рублях. По вкладу «Быстрый доход» — 12,90% годовых в рублях, эффективная — 12,96%.
«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,00% до 12,90% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов — от 11,62% до 13,03%.
Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 24 июня 2026 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
12,90%
|
13,03%
|
180 дней
|
12,20%
|
12,50%
|
395 дней
|
11,00%
|
11,62%
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физических лиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.
С подробными условиями вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.