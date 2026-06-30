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Переезд офиса Солид Банка в Ижевске: что изменится для клиентов с 1 июля

С 1 июля офис Солид Банка в Ижевске будет работать по новому адресу: г. Ижевск, ул. Красная, д. 140.

Новый офис позволит проводить встречи с клиентами в более комфортных условиях и обеспечит больше удобства для личных консультаций и обслуживания.

Одновременно с переездом меняется официальное юридическое название офиса. Теперь полное наименование банка: Дополнительный офис «Ижевский» Московского филиала Акционерного общества «Солид Банк» (сокращенно: ДО «Ижевский» Московского филиала АО «Солид Банк»).

Что важно знать клиентам:

- Все действующие договоры, счета и обязательства остаются без изменений.

- Реквизиты для платежей останутся прежними.

- Все банковские сервисы, мобильное приложение и интернет-банк продолжают работать в обычном режиме.

- Контакты для связи и режим работы остаются прежними:

  • 8(3412) 655-695 / 655-685

  • Понедельник-Пятница: 9:00-18:00

  • Перерыв в кассе: 12:00-13:00

  • Выходные дни: Суббота, Воскресенье

Если у вас запланирован визит в офис после 1 июля 2026 года учитывайте новый адрес: г. Ижевск, ул. Красная, д. 140.

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. erid:2VfnxvXB86P

/ Сибирское Информационное Агентство /
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