Альфа-Банк первым на рынке запустил пилот по персонализации интернет-банка для бизнеса

«Альфа-Селлер Кредит» — новое решение для предпринимателей, которые работают с торговыми онлайн-площадками. Ведение e-com бизнеса имеет свои особенности, поэтому Альфа-Банк создал решение, которое учитывает потребности селлеров и позволяет без визитов в банк получить финансирование до 20 млн рублей без залога и поручительства.

Лимит кредитной линии рассчитывается в зависимости от продаж селлера на торговых площадках. После оформления деньги можно брать любыми суммами в рамках лимита — сразу всей суммой или частями, а погашать основной долг постепенно или в конце срока. Селлер может настроить условия кредитного договора индивидуально под свой операционный цикл: установить периодичность погашения еженедельно или ежемесячно, выбрать срок погашения транша от 1 до 12 месяцев.

Решение обеспечивает бизнесу максимальную гибкость: проценты начисляются только на фактически использованную сумму и только за дни пользования средствами, после полного или частичного погашения доступный лимит восстанавливается. При этом договор ежегодно автоматически продлевается без предоставления новой заявки и документов, что позволит селлеру непрерывно финансировать закупки товара и текущие потребности.

Ставка рассчитывается индивидуально. При подключении дополнительных сервисов банка — подписки и программы защиты бизнеса — можно получить скидку к ставке до 14,5%. Селлер может не платить комиссию торговой площадке за ранний вывод выручки, а использовать возобновляемую кредитную линию — стоимость составит от 1,2% за месяц от суммы долга, что значительно дешевле, чем у самих площадок. В рамках решения доступна отсрочка погашения до 12 месяцев.

«Альфа-Селлер Кредит» поможет селлерам сосредоточиться на развитии и масштабировании своего бизнеса для увеличения его эффективности и своего дохода.

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