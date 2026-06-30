Альфа-Банк первым на рынке запустил пилот по персонализации интернет-банка для бизнеса

Интерфейс интернет-банка Альфа-Бизнес подстраивается под задачи пользователя и формат его работы с финансами. Новый персонализированный сценарий работы уже доступен в пилотном режиме для части пользователей интернет-банка Альфа-Бизнес и станет следующим этапом развития единой цифровой платформы банка.

На первом этапе персонализированный опыт работы с банком запущен для двух самых массовых категорий клиентов малого бизнеса — предприниматель и бухгалтер. Пользователь самостоятельно выбирает профиль при первом входе в интернет-банк и может, при необходимости, переключаться между ними одной кнопкой. Режим предпринимателя сфокусирован на быстром управлении бизнесом, ключевых финансовых показателях и базовых операциях в один-два клика, а режим бухгалтера — на профессиональной работе с платежами, массовыми операциями, документами и контролем данных. Интерфейс адаптируется под профиль пользователя и его ежедневные рабочие задачи.

При этом большинство пользователей, которым уже доступен новый сценарий, выбирают один из профилей при входе и затем продолжают работать в выбранной модели без переключения. Это показывает, что разделение интерфейса по задачам воспринимается пользователем как понятный и полезный сценарий.

«Запуск персонализации для нас — логичное продолжение масштабного проекта по переводу всех корпоративных клиентов на единую платформу. Когда в одном интернет-банке оказались все сегменты бизнеса от ИП до корпораций, ощутимо выросло разнообразие функционала и пользовательских сценариев, а разные пользователи требуют принципиально разных интерфейсов и подходов к работе с банком. Сейчас проект запущен на ограниченную аудиторию, мы анализируем поведение клиентов и собираем обратную связь. Но мы уже видим, что привычное представление о бухгалтере, как об основном пользователе, устаревает, и профиль предпринимателя выбирают в четыре раза чаще. На основе всех полученных данных мы будем продолжать развивать платформу: усиливать различия между режимами, добавлять новые профили и точнее настраивать интернет-банк под реальные сценарии работы», — отметил Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.

«В прошлом году в Markswebb провели многочисленные интервью с представителями малого бизнеса и выяснили, что действия пользователей интернет-банка существенно зависят от их роли в компании. Например, руководитель фокусируется на контроле, а бухгалтер часто работает со специализированными банковскими сервисами. И универсальный интерфейс для них не всегда удобен: он может быть перегружен, а в функциях тяжело ориентироваться. В исследовании Business Internet Banking Rank 2025 мы отметили проект Альфа-Банка по адаптации интерфейса под потребности конкретной роли как один из лучших на рынке, решающих эту проблему», — рассказала тимлид Markswebb Полина Шарова.

В ближайшее время Альфа-Банк масштабирует персонализацию на клиентов среднего и крупного бизнеса. Для них уже запущен отдельный профиль Альфа-Босс, а следующим этапом станет развитие режима для финансовых экспертов.