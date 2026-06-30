Альфа-Банк вошел в число крупнейших эквайеров Европы и России по версии Nilson Report

Согласно исследованию Nilson Report «Top Merchant Acquirers in Europe — 2025», Альфа-Банк вошел в число крупнейших эквайеров Европы и России, заняв 5-е место по количеству внутренних карточных транзакций и 15-е место по количеству онлайн-транзакций среди европейских игроков, совокупно превысив количество транзакций в 2,4 млрд.

Альфа-Банк сохраняет лидирующие позиции на российском рынке эквайринга и является вторым крупнейшим эквайером России по совокупному обороту платежей. Банк обслуживает один из крупнейших в стране портфелей торгово-сервисных предприятий и предлагает полный спектр решений для приема платежей в офлайн- и онлайн-каналах.

По итогам 2025 года Альфа-Банк остается одним из ключевых участников российского платежного рынка, сочетая масштаб клиентской базы, высокие показатели оборота и широкую представленность в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Результаты исследования подтверждают устойчивые позиции Альфа-Банка как одного из крупнейших игроков рынка платежей в России и Европе. Мы продолжаем развивать эквайринговую инфраструктуру, расширять возможности для предпринимателей и укреплять лидерские позиции по объему обслуживаемого бизнеса и платежного оборота, создавая сервисы не только для крупного и среднего бизнеса, но также делая их максимально доступными для сегмента малого и микробизнеса», — отметила Ольга Яшенина, старший вице-президент, директор платежного бизнеса Альфа-Банка.

Рейтинг Nilson Report основан на количестве обработанных транзакций и отражает масштаб использования эквайринговой инфраструктуры банками и платежными провайдерами.