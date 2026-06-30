Альфа-Банк приглашает студентов на Альфа-Будущее Чемпионат

Подать заявку на участие в одном из крупнейших кейс-соревнований для студентов и молодых специалистов России можно до 5 июля.

Первый этап проходит онлайн с 13 по 20 июля. Участники объединятся в команды и будут работать над решением реального кейса банка. Лучшие команды получат шанс представить свои идеи экспертному жюри и пройти в очный финал. Он будет проходить в формате образовательного лагеря в горах Архыза с 24 по 28 августа. Двадцать сильнейших участников отправятся на пятидневный интенсив, где смогут поработать с ведущими специалистами Альфа-Банка, прокачать профессиональные навыки и доработать свои проекты.

Победители получат возможность начать карьеру в Альфа-Банке.

Принять участие в Чемпионате могут студенты колледжей и вузов, магистранты, выпускники 2025-2026 годов, а также абитуриенты, поступающие в вузы в 2026 году.

«Альфа-Будущее Чемпионат — это трамплин для молодых профессионалов. Мы верим в смелых и амбициозных ребят, поэтому создали такой формат, где профессиональный рост сочетается с нетворкингом и яркими эмоциями. И мы хотим видеть тех, кто не боится сложных задач и нестандартных решений. Прямо из студенческой аудитории — в ряды команды Альфа-Банка: именно такой путь мы предлагаем нашим участникам. За 5 дней в горах ребята не только защитят свои проекты перед топ-менеджментом банка, но и станут частью нашего сообщества, где ценят инициативу и драйв», — добавила Юлия Фомина, руководитель дирекции развития бренда работодателя Альфа-Банка.