Правительство не стало запрещать экспорт дизеля: Новак объяснил решение

Введение полного запрета на экспорт дизельного топлива из России пока откладывается. Правительство продолжает рассматривать этот вопрос, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом в полном объёме. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Правительство принимает все меры... Меры запрета экспорта, меры насыщения внутреннего рынка — приняты все необходимые решения», — заявил он, подчеркнув, что ситуация находится под ежедневным контролем.

Ранее господин Новак отмечал, что Минэнерго рекомендует пока воздержаться от тотального эмбарго. Сейчас запрет действует только для посредников (трейдеров и нефтебаз), но производители по-прежнему могут вывозить дизель за рубеж. Для сравнения, экспорт бензина полностью закрыт для всех участников рынка с 1 апреля до 31 июля.