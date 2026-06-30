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Правительство не стало запрещать экспорт дизеля: Новак объяснил решение

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Введение полного запрета на экспорт дизельного топлива из России пока откладывается. Правительство продолжает рассматривать этот вопрос, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом в полном объёме. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Правительство принимает все меры... Меры запрета экспорта, меры насыщения внутреннего рынка — приняты все необходимые решения», — заявил он, подчеркнув, что ситуация находится под ежедневным контролем.

Ранее господин Новак отмечал, что Минэнерго рекомендует пока воздержаться от тотального эмбарго. Сейчас запрет действует только для посредников (трейдеров и нефтебаз), но производители по-прежнему могут вывозить дизель за рубеж. Для сравнения, экспорт бензина полностью закрыт для всех участников рынка с 1 апреля до 31 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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