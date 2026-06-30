Вторичный рынок электрокаров в России взлетел на треть: рейтинг самых популярных моделей

Рынок подержанных электромобилей в России демонстрирует взрывной рост. По данным аналитического агентства «Автостат», за пять месяцев 2026 года россияне купили 6 тысяч электрокаров с пробегом — это на 34% больше, чем год назад. Только в мае спрос вырос на четверть (+25%) по сравнению с маем прошлого года.

Лидеры рынка подтверждают тренд на импортозамещение и разворот на Восток:

Абсолютным лидером вторичного рынка стала японская марка Nissan (25,6%, или 314 авто).

Второе место занял китайский Zeekr (208 шт.).

В топ-5 вошли немецкий Volkswagen (161 шт.), американская Tesla (115 шт.) и отечественный Evolute (61 шт.).

Что касается конкретных моделей, то пальма первенства прочно удерживает ветеран рынка Nissan Leaf (280 шт.). За ним следуют премиальный Zeekr 001 (149 шт.) и Volkswagen Lavida (121 шт.). Замыкают пятерку лидеров Tesla Model 3 (54 шт.) и российский «Москвич 3е» (47 шт.).