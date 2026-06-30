11,3 млн россиян выплачивают три и более кредита

Около 11,3 млн человек в России выплачивают три и более кредита, и на них приходится примерно 47% всех долгов граждан по займам, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия».

При этом средний уровень задолженности у таких заемщиков составляет около 1,6 млн рублей, что втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой. Стабильность банковской системы сейчас зависит от 8% граждан.

В Банке России уточнили, что реальные риски создает не число займов, а высокая долговая нагрузка – когда на обслуживание долгов уходит более половины доходов. Ограничения для таких заемщиков начали вводить с 2023 года, а для ипотеки и автокредитов аналогичные меры заработали только с 2025 года.

Основная часть задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами сформировалась именно в 2023–2024 годах, когда ограничения ЦБ только начинали действовать.

Напомним, 19 июня регулятор снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25%, но не исключил, что в июле возьмёт паузу.