Иркутск занял 50 место в России по вводу жилья на одного жителя в 2025 году

Кызыл возглавил рейтинг городов России по вводу жилья на душу населения с показателем 2,348 кв. м на человека, сообщает РИА Новости. Второе место занял Краснодар с 2,151 кв. м, третье – Тюмень с 1,986 кв. м, четвертое – Грозный с 1,773 кв. м, пятое – Анапа с 1,615 кв. м.

Новосибирск занимает 32-е место с показателем 0,762 кв. м (-18,4% за год, общий ввод – 1247 тыс. кв. м.) на человека, Иркутск – 50-е место с 0,585 кв. м (-5,4%, 355 тыс. кв. м.), Красноярск – 59-е место с 0,547 кв. м (-16,7%, 662 тыс. кв. м.),

Последние пять строчек рейтинга выглядят следующим образом: Дзержинск на 96-м месте с 0,172 кв. м, Магадан на 97-м месте с 0,160 кв. м, Комсомольск-на-Амуре на 98-м месте с 0,085 кв. м, Петропавловск-Камчатский на 99-м месте с 0,081 кв. м, Мурманск на 100-м месте с 0,032 кв. м.

Всего в 2025 году в России было введено 108,1 млн квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. При этом 41,8% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России.