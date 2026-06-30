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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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Бензина нет: Крупная сеть АЗС БРК приостанавливает продажу топлива физлицам из-за дефицита

Сеть автозаправочных станций «БРК», объединяющая более 100 заправок в Иркутской области, Республике Бурятии и Забайкальском крае, объявила о поэтапном прекращении отпуска автомобильного бензина для физических лиц. Решение принято на фоне критической ситуации с поставками топлива, говорится в официальном письме компании (есть  в редакции СИА).

Причина ограничений

Как пояснили в компании, мера вынужденная: за последние два месяца поставщики не отгрузили ни одной партии бензина — ни через биржевые механизмы, ни по прямым контрактам. Это сделало невозможным пополнение запасов на АЗС.

«Решение продиктовано неисполнением поставщиками своих обязательств по заключённым договорам поставок топлива», — говорится в официальном сообщении сети.

График введения ограничений:

  • 29 июня: прекращается продажа бензина марки АИ-92;
  • 30 июня: прекращается продажа бензина марки АИ-100;
  • 1 июля: прекращается продажа бензина марки АИ-95.

Приоритетное снабжение

Несмотря на ограничения для рядовых автомобилистов, сеть продолжит бесперебойно снабжать социально значимые объекты. Приоритет в распределении имеющихся запасов отдан:

  • медицинским учреждениям и скорой помощи;
  • предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);
  • сельскохозяйственным производителям;
  • транспортным компаниям, перевозящим продукты питания и медикаменты.

В настоящее время руководство сети участвует в работе штаба при губернаторе Иркутской области для поиска решений по стабилизации топливного баланса региона.

«Мы понимаем, что ограничения отражаются на жизни граждан, и стремимся к прозрачному информированию. Наша задача — обеспечить справедливое распределение ресурсов и поддержать работу критически важных отраслей экономики региона», — добавили в компании.

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Напомним, ситуация с обеспечением бензином в регионе вынудила власти пойти на экстренные меры. С 28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить перехода топливного кризиса в чрезвычайную ситуацию.

Ранее мэр Иркутска публично констатировал критическую зависимость рынка от одного игрока: по его словам, «фактически бензин есть только у одной сети» (прим. ред. — речь идёт о «Роснефти»). Это подтверждают и цифры: из 316 работающих в регионе автозаправочных станций лишь 76 (всего 24% рынка) принадлежат компании «Роснефть».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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