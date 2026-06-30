Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Бензина нет: Крупная сеть АЗС БРК приостанавливает продажу топлива физлицам из-за дефицита
Таксисты реже выходят на работу из-за проблем с топливом
От очередей на АЗС до паралича логистики: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 30 июня
Все материалы сюжета

Джазовая певица Моник Б. Томас с квартетом Алексея Черемизова выступит в Усть-Куте при поддержке ИНК

В Усть-Куте состоится выступление мировых джазовых исполнителей в рамках фестиваля «Ангара-Джаз», организованного при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

На сцене Дома культуры «Магистраль» 1 июля выступит джазовая певица из Франции Моник Б. Томас в сопровождении квартета санкт-петербургского пианиста Алексея Черемизова.

В программе концерта – знаменитые джазовые шлягеры, фрагменты из мюзиклов и кинофильмов, а также блюзовые и госпел-композиции. В прошлом году на сцене фестиваля выступал известный джазовый вокалист Мистер Мелвин из Франции, собравший более 300 зрителей.

Главной площадкой фестиваля «Ангара-Джаз» традиционно является этнографический музей «Тальцы» в Иркутске. Там с 11 по 12 июля более 200 молодых джазовых музыкантов со всей России представят свои таланты. В этом году хедлайнерами мероприятия станут народный артист России Игорь Бутман и Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

ИНК третий год подряд выступает стратегическим партнером фестиваля. Организаторами мероприятия являются Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана и Фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Иркутской области.

Компания активно поддерживает культурные инициативы на территориях своего присутствия, включая акции «Северный десант», международный фестиваль «Байкальский талисман» и многие другие культурные проекты. Два года подряд в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» на площадке Иркутского завода полимеров в Усть-Куте для сотрудников и местных жителей выступал знаменитый пианист Денис Мацуев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес