Вкус Сибири: гастрофестивали в Иркутске собрали 60 тысяч гостей за два дня

В минувшие выходные, 27 и 28 июня, Иркутск превратился в главную гастрономическую столицу Прибайкалья. На площадке у памятника Александру III и на острове Юность прошли масштабные мероприятия, которые посетили более 60 тысяч жителей и гостей региона. События состоялись в рамках Байкальского гастрономического форума «Вкус путешествия!» и национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фестиваль «Сытый бабр»: марал, сиропы и рекордная бууза

Центральным событием стал фестиваль «Сытый бабр», объединивший на одной площадке более 100 участников — от ресторанов и локальных брендов до фермеров и ремесленников. Гости смогли погрузиться в кулинарное наследие края:

Попробовать сорбет из ревеня с ангарской клубникой на козьем молоке;

Оценить бургер с мясом марала;

Полакомиться оладьями с березовым и сосновым сиропами.

Кульминацией фестиваля стала массовая готовка «Мама бууза». Повара установили рекорд, одновременно приготовив 500 бууз прямо под открытым небом.

В рамках форума был представлен проект «ДНК локальной кухни»: три ведущих иркутских ресторана объединились, чтобы создать единый сет моно-блюд, отражающих традиции региона. Также презентовали новый формат — «Байкальский гриль». Меню было построено вокруг местных продуктов: гостям предлагали стейк чураско зернового откорма с соусом чимичурри из байкальской черемши, брискет-сет «Таежный Бабр» с клюквой и фирменный соус «Сибирский песто».

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Чайные церемонии и битва кондитеров

На соседней площадке развернулся уличный фестиваль «Великий Чайный путь», посвященный истории напитка. У амфитеатра на острове Юность разместилась масштабная чайная зона, где мастера проводили традиционные церемонии и дегустации редких сортов. Программа включала лекции об истории чая и настоящий чайный чемпионат, где участники определяли сорта вслепую. Для гостей воссоздали атмосферу сибирского купеческого чаепития с самоваром и угощениями, а также работала книжная ярмарка.

Параллельно здесь же прошел финал II Областного чемпионата кондитеров. Участники создавали авторские десерты в открытом формате, позволяя зрителям наблюдать за процессом и общаться с жюри. Победу одержала Александра Борисенко из активити-парка «Чока-Лока». Она представила десерт «Сибирский ревень: пять текстур» — работу, ставшую образным рассказом о коротком лете и природном богатстве Сибири.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Николаевой, прошедшие мероприятия подтвердили высокий потенциал региона в развитии событийного туризма, объединяя бизнес, профессионалов и туристов ради сохранения традиций и укрепления имиджа Приангарья.

Предлагаем с нашим фотографом Андреем Фёдоровым ещё раз погрузиться в атмосферу фестиваля.

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров