Иркутская молодёжь мечтает о семье и накопить 3,7 млн рублей

Молодые жители Иркутска стали чаще связывать планы на ближайшие пять лет с благосостоянием: о богатстве и достатке мечтают 57% респондентов против 53% годом ранее. Это показало совместное исследование СберСтрахования жизни и СберНПФ — партнёров СберИнвестиций.

Главным приоритетом для иркутян младше 35 лет остаются семья и дети: этот вариант выбрали 65% опрошенных. На втором месте — желание обрести настоящую любовь, его озвучили 60% респондентов. Третью строчку занимает богатство и достаток с 57% голосов.

Собственная квартира остаётся важной целью для 35% молодой аудитории Иркутска. При этом 53% опрошенных живут в собственном жилье, включая совместную собственность с родственниками или родителями, 16% — в арендованном жилье, 25% — в жилье родственников или друзей.

«Мы видим, что молодые жители Иркутска всё чаще задумываются о долгосрочных целях и связывают их не только с личной жизнью и семьёй, но и с финансовой устойчивостью. В среднем на горизонте пяти лет они рассчитывают накопить 3,7 млн рублей. Опыт накоплений уже есть у части иркутской молодёжи: 16% откладывают деньги на регулярной основе, ещё 32% делают это периодически. Чем раньше человек начинает планировать финансы и формировать капитал, тем проще ему двигаться к своим жизненным целям и чувствовать себя увереннее в будущем», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Комфортный уровень ежемесячных накоплений для большинства респондентов остаётся умеренным. В среднем молодые жители Иркутска считают нужным направлять в сбережения 15% дохода для достижения финансовых целей.

«Популярным инструментом для формирования сбережений у молодых иркутян остаются банковские вклады и депозиты: такой вариант озвучили 78% опрошенных. 13% готовы направить средства в собственное дело, 5% — в акции, облигации, ПИФы и другие инструменты финансового рынка», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.