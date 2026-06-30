Более половины иркутян регулярно работают сверхурочно

Доля тех, кто перерабатывает, составляет 53%, тогда как укладываются в установленную норму только 30% респондентов. В среднем дополнительная нагрузка увеличивает рабочее время на 26% в месяц, показал опрос SuperJob.

Чаще всего участники опроса сообщают о переработках в объеме 11–25% от нормы. С возрастом о сверхурочных сообщают реже: среди респондентов до 35 лет – 59%, старше 45 лет – 50%.

Чаще других перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже – операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.