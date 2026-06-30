Пятьсот тысяч за сто баллов: как Мурманская область пытается спасти демографию с помощью ЕГЭ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил радикальную меру для борьбы с оттоком молодёжи. Чтобы удержать талантливых выпускников в Заполярье, им начнут выдавать жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Однако подарок имеет стратегическое условие: деньги можно получить только при обязательстве остаться жить и работать в регионе после окончания школы.

Для получения выплаты выпускнику необходимо выполнить одно из двух условий:

Поступить в Мурманский арктический университет.

Заключить целевой договор с работодателями из Мурманской области на обучение по востребованной специальности за пределами региона.

«Наша задача — не только помочь ребятам хорошо окончить школу. Важно, чтобы талантливая молодёжь выбирала Мурманскую область для жизни, создания семьи и работы», — подчеркнул губернатор.

Чибис также поручил разработать пакет поддержки для высокобалльников (не только стобалльников), чтобы у них тоже был стимул возвращаться домой после учёбы в других городах.

Эта инициатива становится особенно актуальной на фоне впечатляющих результатов ЕГЭ по всей стране. В Иркутской области, например, также достаточно много высокобалльников. Яркий пример — выпускница лицея № 3 Ирина Щербакова, которая стала одной из лучших учениц Иркутска. Мэр города Руслан Болотов сообщил в своём Telegram-канале, что девушка набрала максимальные 300 баллов сразу по трём предметам: русскому языку, химии и биологии.