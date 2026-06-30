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Бухгалтер из Иркутска выиграла в лотерею почти миллион рублей

Жительница Иркутска Светлана Плясун* доказала, что удача может улыбнуться даже после самого тяжелого рабочего дня. Бухгалтер приобрела билет на 303285-й тираж лотереи «Проще, чем дважды два» через мобильное приложение «Столото».

Благодаря интуиции — она отметила больше чисел, чем обычно, — её выигрыш составил внушительную сумму:

  • Основной приз: 892 990 рублей.
  • Бонус за отмеченные числа: +8 880 рублей.
  • Итого к получению: 901 870 рублей!

Сама победительница вспоминает тот вечер с улыбкой: «В тот день я пришла домой уставшая. Решила глянуть сумму суперприза... Увидела, что накопилось уже много, и рискнула отметить больше чисел. Потом пришло сообщение о выигрыше, и у меня сразу усталость пропала!»

На церемонии вручения чека в Москве Светлана рассказала о своих планах. Ведущий бухгалтер по профессии, она любит проводить свободное время с семьей и маленькими племянницами. Выигрыш семья планирует направить на решение квартирного вопроса.

*Фамилию победительницы изменили по её просьбе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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