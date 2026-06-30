«Нет времени ждать большого экспортного проекта». В Иркутской области возвращают в повестку газификацию за счет малых месторождений

Тема газификации Иркутской области – не только северных территорий, но и промышленного, густонаселенного юга – вновь возвращается в повестку. Сегодня ее поднимает крупный и средний бизнес. Почему тема получила второе дыхание? Какие преимущества получит область и ее жители от прихода голубого топлива? И какие решения на сегодняшний день возможны? В этом разбирались журналисты Газеты Дело.

Сырье, тепло, свет

О том, что газ остро необходим для предприятий юга области промышленники говорят уже давно – это и сырье, и дополнительные энергетические мощности, и больший выбор оборудования, и в конце концов себестоимость продукции. На весеннем форуме работодателей Иркутской области было озвучено, что дефицит тепловых мощностей в Иркутске ставит под вопрос дальнейшее строительство в областном центре – не только жилое, но и социальное. И именно развитие газовой генерации – это оптимальный путь решения проблемы.

– Иркутская агломерация – единственная территория в регионе, где идет прирост населения. В последние пять лет в ее границах ежегодно вводилось около 800 тысяч – 1 миллиона квадратных метров, – отмечает вице-президент Союза строителей Иркутской области Денис Воронов, – Однако сейчас лимит тепловых мощностей в Иркутске исчерпан и без создания дополнительных энергомощностей рост областного центра, ближайших агломераций в целом и строительной отрасли в частности заблокирован.

Денис Воронов

При этом нехватка тепла на уровне Минэнерго страны зафиксирована более 5 лет назад. Так, в схеме теплоснабжения указано, что она составляет свыше 500 Гкал/ч. В сравнении с 2019 годом дефицит возрос почти вдвое и, судя по всему, продолжает увеличиваться.

У БЭК есть планы по наращиванию мощностей Ново-Иркутской ТЭЦ. Помимо этого, областному центру необходим и второй крупный теплоисточник на правом берегу, который мог бы работать на привозном газе. Для этого компания разработала технико-экономическое обоснование.

– Не надо забывать, что значительная часть агломерации находится либо в центральной экологической зоне Байкала, либо в зоне атмосферного влияния, что устанавливает серьезные ограничения. Развитие газовой генерации – это оптимальный путь решения проблемы в данном контексте, – поясняет Денис.

Энергетики в свою очередь также рассчитывают на развитие газовой тепловой генерации. Ранее Олег Причко, руководитель БЭК, пояснял, что переход с угля на газ очень упрощает саму технологию выработки тепла.

– Мы полностью уходим от необходимости перевозки твердого топлива, а это почти 14 млн тонн в год. Нам не нужно будет поддерживать запасы угля на складах, бульдозерный парк и многое другое, что связано с приготовлением и подачей топлива. Не будет золоотвалов, выбросов. Экология улучшится, – отмечал он.

Альтернатива возможна, но есть нюанс

Электросетевые компании в свою очередь надеются, что газификация жилого сектора поможет разгрузить инфраструктуру низкого напряжения, которая сегодня испытывает значительные перегрузки из-за неконтролируемого развития ИЖС с электроотоплением. Несмотря на то, что развитию сетей сегодня уделяется много внимания и удалось практически полностью ликвидировать отставание по технологическим присоединениям, всё еще нет синхронизации в темпах развития ИЖС, в том числе на территориях СНТ, и электрических сетей. Ведь пока альтернативы электричеству в качестве теплоисточника – по удобству, цене, экологичности – на сегодняшний день для частного жилого сектора нет.

По мнению академика Валерия Стенникова, директора Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, сетевой газ может стать такой альтернативой. Вопрос – в тарифе. При среднем по РФ тарифе на кубометр газа – 7,4 рубля – газ как топливо для ИЖС будет экономичнее электричества. При 14 рублях за кубический метр – расходы будут сопоставимыми. Но каким тариф будет в Иркутской области в реальности – вопрос. Ведь в отличие от европейской части России, где газопроводы строили в советское время всей страной, у нас расходы на строительство магистральной инфраструктуры лягут на потребителя.

– Мы еще в 2024 году сопоставили расходы на отопление дома площадью 100 «квадратов» при электрообогреве и за счет газа. Жители Иркутской области даже при тех тарифах на электричество, которые действовали на момент расчетов, тратили на обогрев жилья в полтора раза больше, чем домовладельцы в газифицированном Новосибирске.

Валерий Стенников

Упущенная выгода наших потребителей при этом суммарно составляла более 2 млрд рублей. 2 миллиарда рублей могли бы сэкономить наши владельцы домов, если бы отапливались сетевым газом! На каждое домохозяйство это десятки тысяч рублей. При сегодняшних тарифах этот разрыв возрастает до 3,5 млрд.

А если учитывать дифференцированные тарифы на электричество и сокращение первого, льготного диапазон, упущенная выгода может вырасти до 11 млрд рублей в год, – отмечает академик.

По его мнению, бытовая газификация может быть только «довеском» к комплексному проекту, в который должна быть включена газохимия, промышленное потребление, «большая» энергетика. Тогда расходы на инфраструктуру будут размыты между большим количеством крупных потребителей, а переработанный газ после газохимии будет иметь другую ценность и станет доступным для населения и других потребителей.

Начинать можно с малого

Вопрос и в другом – откуда брать, столь нужный региону газ? Ковыкта, как поясняет «Газпром» – полностью экспортный проект. В конце прошлого года Иркутская область предложила на федеральном уровне актуализировать параметры строительства газотранспортной инфраструктуры на территории Иркутской области ввиду новых возможностей, которые мог бы открыть проект «Сила Сибири-2». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании федерального штаба по газификации регионов СФО заявил, что газ ждут более миллиона человек – жители восьми городов региона, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух», и 76 поселений центральной экологической зоне Байкала. А главное – магистральный газ ждет региональная экономика.

Однако эксперты полагают, что дожидаться прихода в регион магистрального газопровода, который свяжет газовые месторождения Ямала и Западной Сибири с Китаем, не надо. Можно и нужно решать проблему имеющимися ресурсами.

– Это переброска газа небольших независимых владельцев месторождений на юг региона, – считает Денис Воронов. – Аналогичные проекты действуют в ряде регионов Западной Сибири и в Якутии. Свет не сошелся клином на Ковыкте, в Иркутской области достаточно месторождений, запасы сырья на которых сопоставимы с ковыктинским. Но, к сожалению, переброска газа с месторождений независимых поставщиков Приангарья даже не отражена в федеральном комплексом плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

По его мнению, использование ресурсной базы независимых производителей Восточной Сибири на внутреннем потреблении позволит запустить целый ряд процессов, которые приведут и к развитию самих месторождений, и к увеличению спроса на природный газ.

– Оценка рентабельности проекта региональной газификации исходя только из показателей XX века о потребности в газе для крупных промышленных потребителей Байкальского региона не корректна, – убежден Воронов. – Мультипликативный эффект от газификации проявится в «самозарождении» производств множества смежных отраслей экономики. Этот эффект, начиная от снижения расходов на медицину в более здоровом климате до запуска современных производств, сегодня мы можем посчитать «приблизительно. Но он, наряду с запуском «Федерального центра химии» в Усолье-Сибирском, газохимического кластера в Саянске и модернизации нефтехимического кластера в Ангарске, в течение нескольких лет перекроет объем инвестиций.

Нужна федеральная поддержка

Консорциум мелких недропользователей, которые имеют лицензии на небольшие месторождения газа в Иркутской области возможен, полагает Валерий Стенников. Но для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

– Сегодня по закону единым оператором газификации в стране являются структуры Газпрома. Вот если доступ на этот рынок получат и небольшие компании – это сделает план вполне реальным. Только здесь необходима государственная поддержка.

Необходима поддержка и в другом: газификация, даже малыми ресурсами, – это дорогой проект.

– По нашим оценкам, стоимость такого проекта примерно 200 миллиардов рублей. Без федеральной поддержки Приангарье подобную задачу не осилит, – указывает академик Стенников. – Необходимость в газификации Иркутской области, включая южные ее районы, назрела давно. Чтобы изменить ситуацию, региону надо обращаться на федеральный уровень – и правовой вопрос, и финансовый возможно решить только на этом уровне.

Екатерина Дементьева

Первая публичная презентация проекта газификации Иркутской области на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения состоялась в 2003 году. Проект разработала компания «ТНК-ВР». Предполагалось, что в 2004-2007 годах будет построен газопровод по маршруту Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск, первые поставки сырья намечались на 2006 год, а средняя цена на газ, по оценкам разработчиков проекта, должна была составить $50-55 за 1000 куб.м (примерно 1500-1650 руб.), что, кстати, было значительно выше среднероссийской цены на газ той же калорийности (приблизительно 900-1000 руб. за куб. м). Первоначальный уровень потребления природного топлива в области оценивался примерно в 2 млрд куб. м в год с постепенным ростом до 6 млрд куб. м. Главными потребителями назывались крупные промышленные предприятия. В их числе – «Саянскхимпласт», «Усольехимпром», иркутский авиазавод, АНХК. Стоимость программы газификации области на тот период оценивалась в $700-800 млн (20 – 23 млрд руб).