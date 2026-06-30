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Уроженец Иркутска Александр Клюквин снялся в паранормальной комедии «Зовите Витю!»

Уроженец Иркутска, актер Александр Клюквин, принял участие в съемках паранормальной комедии «Зовите Витю!»  – истории об экстрасенсе-шарлатане, внезапно получившем реальный дар видеть призраков. Главные роли в сериале исполнили комик Илья Соболев и актриса Саша Бортич. Проект производства ON Студии и студии LOOKFILM снял режиссер Денис Тяпичев.

Экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром – разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша – теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

Уроженец Иркутска Александр Клюквин сыграл в проекте одну из ролей. Создатели обещают паранормальную комедию, состоящую из серии трогательных мини-историй: каждый эпизод будет посвящен различным призракам и их незавершенным делам.

По итогам юбилейного V Фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ сериал стал самым ожидаемым проектом по мнению индустриального жюри, а Илья Соболев забрал награду в номинации «Оригинальный актер».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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