Водные перевозки по маршруту «Осетрово – Визирный» возобновят с 1 июля

С 1 июля возобновится водное сообщение по реке Лене между Усть-Кутским и Киренским районами по маршруту «Осетрово – Визирный», сообщили в министерстве транспорта Иркутской области. Перевозки будет выполнять судоходная компания ООО «Витим-лес» в рамках региональной программы по обеспечению транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Маршрут является субсидированным и выполняется при финансовой поддержке из областного бюджета.

«Компания, которая будет работать по этому социально значимому маршруту, получит субсидию из областного бюджета на возмещение недополученных доходов перевозчика. Водное сообщение возобновится с 1 июля, вслед за открытием навигации по направлению "Балаганск – Братск" в акватории Братского моря, которое состоялось 27 июня», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Субсидирование позволяет снизить стоимость проезда для пассажиров. Субсидированные маршруты организованы в труднодоступных территориях Иркутской области. Навигация по направлению «Балаганск – Братск» была открыта 27 июня.