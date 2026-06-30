«НПЗ в 50 км, а очереди по 6 часов»: как полиция ускорила заправку в Иркутске, но не решила кризис

Появление полиции и ГИБДД на иркутских АЗС принесло первый, но локальный результат. Время ожидания в очередях сократилось с 13 до 6 часов, а перекупщики стали меньше досаждать водителям. Однако жители города, где нефтеперерабатывающий завод находится всего в 50 километрах, а нефть – в 700 километрах, называют это «достижением» с горькой иронией.

«Работает полиция, ГАИ. Наконец-то появился порядок! Если вчера стояли 9–13 часов, то сегодня — 6 часов. Пресекается тема с перекупами. И сразу легче стало», — делятся впечатлениями пользователи соцсетей.

Но эйфория быстро прошла. В комментариях под новостью иркутяне задают главный вопрос: почему в регионе, куда бензин везти «рукой подать», вообще возник дефицит?

«Вместо 13 часов 6 часов в очереди? Вот это достижение! Прям решили проблему с бензином», — саркастично замечает Ксения.

Жители делятся реальным положением дел:

«Я сегодня в Иркутске в 6 часов утра встал в очередь и в 10:49 заправился. Цена на "Роснефти" 95-го — 68.30. Да, стоят ДПС, контролируют. Хулиганств не наблюдал. Хотел набрать 5 литров в канистру для дачных нужд — пресекли», — Степан Догадин.

«Я сегодня три часа простоял минута в минуту. Очередь была от грузового аэропорта!!!» — Саня Иркутск.

«Сегодня на Байкальской 10 часов простояли» – Владимир Антохин.

«На Рябикова почти 10 часов сегодня ожидание было», — Валентина Ланкина.

«Я сейчас на Синюшке стою с 12 часов ночи! Это ужас, ещё до заправки часов 6 как минимум», — Танюшка Ликасо.

При этом иркутяне рассуждают и о причинах появления очередей:

«Мое мнение, все очереди из-за того, что бензин отпускает только "Роснефть", она физически не справится с таким потоком машин. Вопрос даже не в цене на топливо... многие заправлялись бы чуть подороже на Крайсе, Омни или Газпроме, но они не отпускают.<...>. Пока все заправки не заработают, ситуация не изменится», — подчеркивает Евгений Петрушин.

А как в других регионах?

Ситуация в соседних регионах подтверждает системный характер проблемы. В Чите люди стоят в очередях по двое суток.

«В Чите люди по 2 суток стоят!!!» — пишет Виктория Андреевна.

«Вчера в Чите записался в очередь, был 501-м, это только заправлюсь через 5 дней», — Михаил Малаховский.

«Молодцы, хоть где-то порядок. У нас в Чите как был бардак, так и остался — люди сутками в очереди стоят», — Дмитрий Кривоносенко.

«На Дальнем Востоке пока все спокойно, хотя в канистры перестали продавать, когда пошла такая ситуация», — Кристина Викторовна.

Напомним, ситуация с обеспечением бензином в регионе вынудила власти пойти на экстренные меры. С 28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить перехода топливного кризиса в чрезвычайную ситуацию.