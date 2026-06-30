Почти 160 подрядчиков Иркутской области строят ИЖС с эскроу-счетами

В Иркутской области 159 компаний применяют механизм эскроу-счетов при заключении договоров на индивидуальное жилищное строительство, сообщили в региональном министерстве строительства. Возможность их использования в этом секторе была введена в России с 1 марта 2025 года, ранее эскроу применяли только при строительстве многоквартирных домов. На сегодняшний день в регионе ведется строительство 408 индивидуальных домов с использованием этой схемы, ещё 597 домов уже сданы.

«Для строительных компаний это означает переход на новый стандарт работы – прозрачность, открытость и максимальную безопасность каждой сделки. В условиях высокого спроса на индивидуальное жильё именно эскроу-счета становятся основой доверия между подрядчиками и заказчиками», – сказал осуществляющий полномочия министра строительства региона Алексей Изотов.

Помочь строителям внедрить новую схему призван специализированный портал «строим.дом.рф», где жители могут ознакомиться со списком компаний, применяющих эскроу-счета. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в регионе активно используется новый механизм.