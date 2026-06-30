На улице Розы Люксембург в Иркутске ремонтируют 1,2 км дороги

В Иркутске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается комплексный ремонт 1,2 километра дороги на улице Розы Люксембург. Эта магистраль является одной из самых загруженных в городе: ежедневно по ней проходят десятки маршрутов общественного транспорта и большой поток личного автотранспорта.

Ремонт разбит на два сезона: в прошлом году заменили ливневую канализацию, проложенную еще в 1960-х годах.

В этом году дорожники уже обустроили правую полосу при следовании в Ново-Ленино – там уложен асфальт. Сейчас в работе центральная полоса, подготовлено основание из щебня, подрядчик планирует приступить к укладке нижнего слоя.

После завершения работ на центральной полосе начнется ремонт крайней левой, где сначала проложат сети канализации.