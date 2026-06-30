Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«НПЗ в 50 км, а очереди по 6 часов»: как полиция ускорила заправку в Иркутске, но не решила кризис
Бензина нет: Крупная сеть АЗС БРК приостанавливает продажу топлива физлицам из-за дефицита
Таксисты реже выходят на работу из-за проблем с топливом
Все материалы сюжета

На улице Розы Люксембург в Иркутске ремонтируют 1,2 км дороги

В Иркутске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается комплексный ремонт 1,2 километра дороги на улице Розы Люксембург. Эта магистраль является одной из самых загруженных в городе: ежедневно по ней проходят десятки маршрутов общественного транспорта и большой поток личного автотранспорта.

Ремонт разбит на два сезона: в прошлом году заменили ливневую канализацию, проложенную еще в 1960-х годах.

В этом году дорожники уже обустроили правую полосу при следовании в Ново-Ленино – там уложен асфальт. Сейчас в работе центральная полоса, подготовлено основание из щебня, подрядчик планирует приступить к укладке нижнего слоя.

После завершения работ на центральной полосе начнется ремонт крайней левой, где сначала проложат сети канализации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес