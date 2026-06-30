«Последний подарок бизнесу»: глава РСПП Шохин раскритиковал решение ЦБ по ставке

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки Банком России на 0,25 процентных пункта «последним подарком» предпринимателям. По его мнению, этот шаг выглядит как сигнал о том, что уже в июле регулятор может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.

Бизнес-сообщество ожидало от ЦБ гораздо более решительных действий.

«Мы активно призывали снизить ставку на 1% — чтобы было минус 0,5, надо просить единичку», — напомнил Шохин.

Он пояснил логику регулятора: небольшое снижение сейчас — это способ успокоить рынок перед грядущим разворотом.

«0,25 п.п. — это демонстрация: "Отстаньте, ребята, получите шажок маленький". Но тем не менее на июльском заседании совета директоров мы расширим поле для изменения ставки в верхнюю сторону», — цитирует главу РСПП РБК.

Шохин также отметил, что ранее использовал собственную формулу оценки ставки, полагая, что она должна быть вдвое выше инфляции. Однако в текущей ситуации Центробанк отклонился от этого правила, что, по словам главы РСПП, говорит о наличии у регулятора инсайдерской информации:

«Видимо, они знают больше, чем мы».