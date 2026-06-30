В Иркутске ремонтируют самую загруженную улицу города

В Иркутске продолжается масштабный ремонт одной из самых загруженных транспортных артерий города — улицы Розы Люксембург. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватывают участок от переулка Восточного до 5-го Советского переулка.

В 2025 году на первом этапе был полностью обновлён ливневой коллектор, проложенный ещё в 1960-х годах, что стало одной из главных сложностей проекта. Тогда же было уложено 800 метров нового тротуара и установлено более тысячи метров бордюров.

Как отметил заместитель мэра Сергей Гаврин, из-за колоссальной интенсивности движения полное перекрытие магистрали невозможно. Поэтому ремонт проезжей части разделён на три этапа. В настоящее время подрядчик завершает укладку основания на правой стороне и переходит к работам на средней полосе. После открытия двух полос для движения специалисты приступят к ремонту левой стороны, где сначала «Водоканал» обновит канализационные сети.

Комплексный подход позволяет избежать повторного вскрытия дорожного полотна: все коммуникации заменяются до укладки асфальта. Кроме обновления сетей, проект включает обустройство тротуаров, газонов, установку светодиодных светильников и ограждений. Для борьбы с пробками на пересечении с улицей Томсона появится дополнительная полоса для поворота налево. Завершить все работы планируется до 1 октября.