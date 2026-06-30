Октябрьский округ Иркутска: абсолютный рекорд по медалям и стобалльным ЕГЭ

Октябрьский округ Иркутска установил абсолютный рекорд по числу выпускников, удостоенных золотых медалей. В 2026 году высшую награду получили 124 выпускника, что стало беспрецедентным ростом за три года (для сравнения: в 2025 году — 70, в 2024-м — 82).

Лидером по количеству медалистов стала гимназия № 25 (23 отличника), за ней следуют Центр образования № 47 (20) и гимназия № 44 (17). Высокий уровень подготовки также продемонстрировали школы № 14, 76, 23, 21, 39, 26, 27, 22, 32 и 16.

Округ также стал безоговорочным лидером города по количеству стобалльных результатов на ЕГЭ. В копилке Октябрьского — 16 высших баллов. Выпускники показали выдающиеся знания по гуманитарным и точным наукам: русский язык, литература, история, химия и информатика.

— Итоги выпускных экзаменов — это объективный показатель уровня образования. Октябрьский округ в этом году задал высочайшую планку. Мы видим, что дети получают качественные знания в любой школе, независимо от её статуса. За каждой медалью и каждым стобалльным результатом стоит колоссальный труд самих школьников, профессионализм учителей и поддержка родителей. Мы по-настоящему гордимся этими общими успехами! — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. ⎯