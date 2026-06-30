Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Системных проблем нет»: Минпромторг отчитался о запасах топлива у торговых сетей
«Временная мера с ограниченной логистикой»: эксперт оценил перспективы импорта бензина
«НПЗ в 50 км, а очереди по 6 часов»: как полиция ускорила заправку в Иркутске, но не решила кризис
Все материалы сюжета

«Стабилизировать рынок»: Россия начала переговоры об импорте топлива из-за рубежа

Россия начала переговоры с другими странами о закупках топлива для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт "Коммерсант".

Читайте также:

«Системных проблем нет»: Минпромторг отчитался о запасах топлива у торговых сетей
30 июня 2026
«Временная мера с ограниченной логистикой»: эксперт оценил перспективы импорта бензина
30 июня 2026

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка... Закупки станут возможны, если удастся договориться о сотрудничестве по приемлемым ценам», — сообщил он, отказавшись уточнить, какие именно страны могут стать поставщиками.

Песков подчеркнул, что ситуация находится под жестким контролем. По его словам, совещания по топливному вопросу проходят ежедневно, а президент Владимир Путин лично проводил совещание на эту тему в минувшее воскресенье. Вице-премьер Александр Новак работает в «ручном режиме» и ежедневно занимается решением проблемы.

«Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.

Стоит отметить, что параллельно правительство пошло на беспрецедентный шаг, разрешив отдельным НПЗ временно выпускать на рынок бензин и дизельное топливо с пониженными экологическими стандартами — вплоть до уровня «Евро-2».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе":
Все материалы сюжета (328)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес