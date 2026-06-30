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Греф раскрыл два условия для «взрывного скачка» акций «Сбера» и всего рынка

Акции «Сбера» сейчас сильно недооценены, и их динамика не отражает реальных успехов банка. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров. По его словам, если бы котировки зависели только от финансовых результатов, они были бы «в космосе», передаёт РБК.

Для восстановления всего российского рынка и, в частности, акций «Сбера» необходимо выполнение двух условий:

  1. Снижение ключевой ставки ЦБ для перехода экономики к стадии роста.
  2. Стабилизация геополитической ситуации.

«Это два фактора, от которых мы очень сильно зависим. То, что вызовет, на мой взгляд, взрывной скачок наших акций», — подчеркнул Греф, отметив, что по всем мультипликаторам (P/E и др.) банк торгуется на очень низком уровне.

Экономика не может долго существовать при «экстремально высоких ставках», считает глава Сбербанка. Он указал, что реальная ставка в стране составляет около 10% (ключевая ставка минус инфляция), что уже привело к «переохлаждению» экономики, и теперь ставку необходимо снижать.

Финансовые результаты, которые «не видят» акции:

  • Прибыль: За 2025 год банк заработал 1,71 трлн рублей (+7,9%).
  • Доходы: Чистый процентный доход вырос на 18,5% (до 3,56 трлн рублей).
  • Дивиденды: Акционеры одобрили рекордные выплаты — 850,17 млрд рублей (12,1% доходности).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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