«Экономика не может так существовать»: Греф призвал ЦБ снизить ставку из-за «депрессивной нагрузки»

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с резкой критикой жесткой денежно-кредитной политики, заявив, что экономика России уже «переохлаждена» и не может долго функционировать при экстремально высоких ставках. По его словам, реальная ставка в стране составляет около 10%, что является циклической мерой для охлаждения, но сейчас требует перехода к проциклической политике — помощи бизнесу, передаёт РБК.

С таким заявлением банкир выступил на годовом собрании акционеров (ГОСА) Сбербанка.

«Реальные ставки у нас в районе 10%... Это ставка, которая может применяться на коротком горизонте. Но сейчас у нас есть целый ряд немакроэкономических факторов, которые влияют на повышение цен», — отметил Греф.

Он назвал «совершенно иррациональной» борьбу с разовыми факторами (такими как топливный кризис) с помощью мер денежно-кредитной политики.

«Это создает депрессивную нагрузку на экономику, очень большую: мы видим падение инвестиций более чем на 14%. В данном случае нужно проводить проциклическую политику — нужно помогать экономике справляться с такой ситуацией, нужно снижать ставку», — объяснил глава Сбера.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки Банком России на 0,25 процентных пункта «последним подарком» предпринимателям. По его мнению, этот шаг выглядит как сигнал о том, что уже в июле регулятор может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.

Бизнес-сообщество ожидало от ЦБ гораздо более решительных действий.

«Мы активно призывали снизить ставку на 1% — чтобы было минус 0,5, надо просить единичку», — напомнил Шохин.