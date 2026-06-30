Что произойдет с рублем в июле? Прогноз на фоне падения нефти и решений ЦБ

В июне рубль заметно ослаб: пара CNY/RUB на Мосбирже подорожала на 8,5%, доллар США на внебиржевом рынке — на 8,2%, евро — на 6,3%.

«Главным фактором ослабления рубля в июне стало падение цен на нефть... Обвал нефтяных цен привел к ликвидации премии цены Urals к цене Brent и вызвал у валютного рынка опасения относительно сокращения поступлений нефтегазовых доходов в бюджет», — отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.

Ситуацию усугубили действия Банка России, который снизил ключевую ставку лишь на 0,25 п.п. (до 14% годовых) с жестким сигналом о паузе в смягчении политики. Геополитические обострения и топливный кризис из-за атак на НПЗ дополнили негативную картину.

«В июле тенденция к ослаблению рубля может продолжиться... Для рубля эта неопределенность является негативным фактором», — резюмирует эксперт.

Ключевые события июля, которые определят курс:

Данные по ВВП и бюджету: В начале июля Росстат опубликует оценку ВВП за II квартал (ожидается рост на 0,5–0,8%). Минфин обнародует данные по покупке валюты. Если операции продолжатся при дешевой нефти, это станет сигналом к ослаблению рубля.

Заседание ЦБ РФ (24 июля): Прогнозируется либо снижение ставки еще на 0,25 п.п., либо её сохранение. Динамика рубля может быть неоднозначной при любом решении.

Заседание ФРС США (29 июля): Если американский регулятор вернется к повышению ставок из-за инфляции, это поддержит доллар и ослабит рубль.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на июль: 76–83, 86–93 и 11,2–11,9 соответственно».