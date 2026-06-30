«Временная мера с ограниченной логистикой»: эксперт оценил перспективы импорта бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия обсуждает с зарубежными партнерами возможности импорта нефтепродуктов и готова закупать их по приемлемым ценам. Эти меры, по словам представителя Кремля, помогут стабилизировать рынок и сбить ажиотажный спрос на автомобильное топливо.

Для России, как крупного производителя нефти и нефтепродуктов, это важный сигнал о том, что ситуация на внутреннем рынке стала достаточно напряженной, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Власти публично обсуждают не только регулирование продаж, но и закупки топлива за рубежом.

При этом тема импорта появилась не сегодня. Ранее Reuters сообщало, что Россия обсуждала поставки около 50 тыс. тонн бензина АИ-92 из Казахстана. Агентство со ссылкой на отраслевые источники также писало, что выпуск бензина в России к концу июня снизился примерно на 25% год к году из-за простоев НПЗ, их внеплановых ремонтов и последствий атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Таким образом, речь идет не о дефиците сырья, а о снижении возможностей для его переработки и перебоях в поставках готового топлива в регионы.

Розница достаточно резко реагирует на дефицит горючего. По данным Росстата, с 16 по 22 июня бензин на АЗС подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,74%. Эта динамика является сильным драйвером инфляции, так как стоимость горючего заложена в издержки перевозчиков, аграриев, производителей удобрений, сервисов доставки и практически всей торговли.

«Импорт бензина поможет частично нивелировать его физический дефицит и снизить градус нервозности автомобилистов, но всё же это временная мера. Объёмы поставок, скорее всего, будут ограниченными при сложной логистике. При этом произведённое за пределами России топливо вряд ли будет дешевле отечественного», — отмечает эксперт.

Хотя сами по себе цены на бензин не определяют решения ЦБ РФ по ключевой ставке, их быстрый рост усиливает инфляционные риски. Если ситуация не нормализуется, вероятность паузы в цикле смягчения монетарной политики на июльском заседании Банка России будет повышаться.

Наиболее выраженное влияние ситуация оказывает на крупные нефтяные компании (ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз»). Рост цен может временно поддержать их выручку, но простои НПЗ и давление на внутреннюю маржу будут нивелировать этот позитив.

«Для независимых сетей АЗС ситуация ещё чувствительнее: когда оптовые закупки дорожают, а переложить рост цен на клиента полностью нельзя, маржа бизнеса быстро снижается», — резюмирует эксперт.