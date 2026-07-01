Ипотечный бум: банки выдали рекордный объем кредитов в мае, несмотря на спад льготных программ

В мае 2026 года крупнейшие российские банки выдали 81 тысячу ипотечных кредитов на общую сумму 336,5 млрд рублей. С поправкой на меньшее количество рабочих дней (в мае было на 3 дня меньше, чем в апреле), выдача выросла на 6% по количеству и на 7% по объему. В годовом выражении рынок вырос на 29% по количеству и на 25% по объему.

Аналитики «Дом.РФ» выделяют ключевые тенденции:

Рынок возвращается. По рыночным программам (без господдержки) выдано 50 тыс. кредитов на 156 млрд руб. Это более чем двукратный рост к маю прошлого года. Восстановление идет за счет снижения ставок: по готовым квартирам — до 18,75%, по новостройкам — до 19,12%. Господдержка теряет темп. Выдачи по льготным программам составили 30 тыс. кредитов на 180 млрд руб. Однако в годовом выражении это на 22% меньше по количеству и на 18% по объему. Доля льготных программ в общем объеме выдач составляет 54% (благодаря большему среднему чеку). «Семейная ипотека» доминирует. На нее пришлось 25 тыс. кредитов на 150 млрд руб., что составляет 82% от всех льготных выдач. Готовое жилье в лидерах. На покупку готовых квартир и домов пришлось 55% от количества всех кредитов (47% — готовые квартиры, 12% — частные дома). Бум ИЖС. Самый быстрорастущий сегмент — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Выдача выросла на 20% м/м, составив 3 тыс. кредитов на 19 млрд руб.

«С 1 июля Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на ИЖС. Это может оказать давление на этот сегмент в дальнейшем», — предупреждают аналитики.

В целом за 5 месяцев выдано 409 тыс. кредитов на 1,8 трлн руб. (+56% к прошлому году). Ипотечный портфель банков с учетом секьюритизации достиг 24,1 трлн рублей.

В тройку лидеров ипотечного кредитования входят Сбербанк (доля на рынке 69%), ВТБ (8%) и Альфа-Банк (7%).