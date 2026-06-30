Курсы валют ЦБ РФ на 1 июля: 78,2696 руб/доллар США и 89,2743 руб/евро

ЦБ РФ с 1 июля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 78,2696 руб.

1 евро - 89,2743 руб.

10 китайских юаней - 114,9320 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5157 р. (0,66%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6271 р. (0,71%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3080 р. (0,27%) .

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